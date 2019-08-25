Лидеры стран G7 не достигли согласия по возвращению к формату G8 с участием России

25 августа 2019 22:33 (UTC+04:00)

Лидеры страны Группы семи (G7) подробно обсудили на саммите в Биаррице отношения с Россией, но не достигли согласия по возвращению к формату G8 с участием РФ. Об этом, как передает Trend, сообщил в воскресенье ТАСС дипломатический источник в институтах ЕС.

"Я могу подтвердить, что этот эта тема подробно обсуждалась за ужином в субботу, однако пока нет согласия по возможному возвращению России в состав организации", - сообщил он.

Как прокомментировал эту идею в беседе с корреспондентом ТАСС в Брюсселе европейский источник, Группа семи сейчас объективно заинтересована в возвращении России в организацию ввиду обостряющейся политической конкуренции с "двадцаткой" (G20), в которой РФ играет значительную роль.

По словам брюссельского дипломата, во-первых, за последние 30 лет суммарный объем ВВП стран "семерки" снизился с 50% до 30% общемирового, не говоря уже о населении, которое в странах G7 составляет лишь 10% от мирового. Во-вторых, Группа семи, которая всегда позиционировала себя как "альянс демократий", уже неоднократно демонстрировала острые разногласия между своими странами-членами. В-третьих, по его мнению, именно конфликт стран G7 с Россией стал катализатором обострения конкуренции между форматами G7 и G20.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В четверг источник ТАСС заявил в Брюсселе, что Евросоюз выступает против возвращения России в эту организацию до выполнения минских соглашений.

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