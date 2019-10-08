Владимир Путин не обсуждал с Эрдоганом подготовку Анкарой операции в Сирии

8 октября 2019 14:09 (UTC+04:00)

Контактов президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом или президентом США Дональдом Трампом по вопросу готовящейся операции Анкары на северо-востоке Сирии не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Никакого обновления информации нет".

В понедельник он также сообщал журналистам, что Путин и Эрдоган не связывались для обсуждения этой темы. Представитель Кремля призвал тогда избегать действий, которые могут создать препятствия на пути сирийского урегулирования. По словам Пескова, Москва рассчитывает, что Турция, готовя эту операцию, будет исходить из постулата о сохранении территориальной и политической целостности Сирии.

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