В Alphabet отчитались о спаде чистой прибыли до $7 млрд в III квартале

Выручка корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google, превысила в третьем квартале 2019 года $40,4 млрд против $33,7 млрд годом ранее. Об этом свидетельствует опубликованная в понедельник корпоративная отчетность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Показатель выручки вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным газеты The Wall Street Journal, результаты оказались ниже ожиданий аналитиков.

В отчете констатируется, что чистая прибыль Alphabet по итогам третьего квартала достигла $7,068 млрд. В прошлом году за указанный период она составляла $9,192 млрд. Обратило на себя внимание увеличение доходов от рекламы - с $28,95 млн в третьем квартале прошлого года до $33,916 млн в том же квартале текущего года.

Котировки ценных бумаг Alphabet после публикации отчетности увеличилась на фондовой бирже NASDAQ на 1,95% ($24,68), до $1288,98 за акцию.

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