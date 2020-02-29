Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе

Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться. Она должна прекратиться сейчас. Мы решительно осуждаем вчерашние нападения на турецкие силы, действующие в Идлибе, и подтверждаем нашу солидарность с Турцией", - говорится в заявлении Эстонии, Бельгии, Германии, Франции и не входящей в СБ Польши.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные.

В результате погибли 33 военных Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для того, чтобы сирийские войска прекратили огонь, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию своей страны.