Умер исполнитель главной роли в фильме "Няньки" Дэвид Пол

Американский актер Дэвид Пол умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил портал EOB, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Артист скончался накануне, за двое суток до своего дня рождения. Сообщения о его смерти подтвердил брат-близнец Питер.

Пока нет информации о причине смерти актера. Источники портала утверждают, что он умер во сне.

Братья Дэвид и Питер Полы прославились в 80-е годы. Они снялись в таких фильмах, как "Варвары", "Двойные неприятности", "Няньки" и ряде других.