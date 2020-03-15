Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 61 тысячу человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 9,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся в мире превысило 142 тысячи человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что, по данным на 14 марта, общее число зараженных вне Китая достигло 61518 человек в 135 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 9751 новых случаев заражения. Количество летальных исходов выросло до 2199 (424 за сутки).

В самом Китае ВОЗ зафиксировал лишь 18 новых случаев заражения и 14 смертей.

За сутки вирус распространился ещё на 13 стран.