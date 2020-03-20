Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию
Олимпийский огонь был благополучно доставлен в пятницу из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году. О прибытии специального лайнера на военную базу Мацусима Сил самообороны Японии сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Самолет с огнем на борту совершил посадку на час раньше, чем планировалось. По данным японского телеканала Ти-би-эс, начало церемонии встречи олимпийского огня может задержаться из-за сильного ветра, который нарушил движение транспорта в регионе.
Эстафета на японской территории должна начаться 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, также пострадавшей от удара стихии в 2011 году.
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