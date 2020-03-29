СМИ: Восемь человек погибли при крушении пассажирского самолета на Филиппинах
По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Манилы. Как передает Trend со ссылкой на TACC, об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на собственные источники в воздушной гавани.
По их данным, небольшой самолет направлялся в Японию. В результате аварии погибли все восемь человек, находившиеся на борту.
Вместе с тем газета Manila Bulletin сообщила, что самолет, принадлежащий авиакомпании Lion Air, потерпел крушение при взлете.
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