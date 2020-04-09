Экстренная телеконференция Совета НАТО по пандемии коронавируса пройдет 15 апреля

Экстренное заседание Совета НАТО в формате телеконференции пройдет 15 апреля для обсуждения мер по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями. Об этом сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится в среду, 15 апреля 2020 года, в режиме защищенной телеконференции. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и будет сосредоточено на ответе Североатлантического альянса на COVID-19", - отмечается в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.