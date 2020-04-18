Ученые Сингапура назвали антинаучной версию о лабораторном происхождении коронавируса

Ученые Сингапура считают утверждения о лабораторном происхождении нового коронавируса политической темой, не имеющей научных обоснований. Такое мнение руководителя программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфы публикует в субботу газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По этому поводу появилось множество документов, которые носят политический характер", - сказал профессор. Однако "все ведущие ученые уверены, что вероятность искусственного появления нового вируса равна нулю", отметил он.

По его словам, "не вызывает сомнений, что [новый] вирус SARS-CoV-2 от летучей мыши передался человеку через третье животное". "Другое дело, что пока точно не установлено, какое именно животное стало посредником", - сказал ученый. Как отметил профессор Ван, "выявление источника вируса и его передачи на ранней фазе не является чисто научным исследованием, это необходимо для предотвращения вспышки заболеваний в будущем".

Между тем он напомнил, что "пока наиболее вероятным разносчиком считается панголин". Хотя, напомнил эксперт, "специалистам потребовалось почти 10 лет, чтобы подтвердить всю цепочку передачи человеку коронавируса SARS-CoV", который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

Телеканал Fox News в среду со ссылкой на неназванные источники выступил с утверждениями, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на следующий день заявил, что версия об искусственном создании не подкреплена какими-либо доказательствами.