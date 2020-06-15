Оценены продолжительность и качество сна во время карантина

В мире 15 июня 2020 07:13 (UTC+04:00)
Оценены продолжительность и качество сна во время карантина

Карантин из-за коронавируса обеспечил людям более четкий график сна, благодаря которому они стали дольше спать. Однако качество сна за это время значительно снизилось. Об этом пишет газета Daily Mail, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Исследователи из Университета Базеля опросили 435 человек в период с 23 марта по 26 апреля 2020 года. Выяснилось, что продолжительность сна у 75 процентов респондентов выросла в среднем на 15 минут. По мнению экспертов, это связано с тем, что люди стали тратить меньше времени на личные цели: например, встречи с друзьями и родственниками.

«Обычно мы ждем, что снижение социального джетлага (нарушения распорядка дня из-за личных целей — прим. "Ленты.ру") будет связано с улучшением качества сна. Однако в нашей выборке общее качество сна снизилось», — сообщила когнитивный нейробиолог Кристин Блум, которая возглавила исследование. По ее словам, это вызвано ростом уровня тревожности на фоне пандемии.

Похожее исследование было проведено среди 139 студентов Университета Колорадо. Благодаря переносу занятий в режим онлайн, они стали в среднем спать на 30 минут дольше по будням и на 24 минуты дольше в выходные. По словам руководителя исследования Кеннет Райт, плохое качество сна влечет за собой обострение хронических болезней, психические и иммунные нарушения, а также снижает производительность труда.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
313 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
313 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 77: скончались еще 4 человека
Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 77: скончались еще 4 человека
Детсады, кинотеатры и игровые центры не будут открыты с 15 июня в Нур-Султане
Детсады, кинотеатры и игровые центры не будут открыты с 15 июня в Нур-Султане
Loading Bars
Лента новостей
Иран планирует стать крупнейшим производителем метанола в мире Экономика 07:55
313 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:42
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение Узбекистан 07:29
Оценены продолжительность и качество сна во время карантина В мире 07:13
Ведущий инфекционист США обозначил сроки возвращения к нормальной жизни США 06:57
Дочь Флойда получила акции Disney США 06:39
Протестующие в Атланте попытались перекрыть автомагистраль США 06:24
СМИ: племянница Трампа передала The New York Times информацию о налогах президента США 06:07
В Китае за сутки выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:45
СМИ: король Марокко перенес операцию на сердце Другие страны 05:28
Президент Мексики заявил, что самый сложный этап пандемии остался позади Другие страны 05:01
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Северных Курил В мире 04:38
Помпео встретится с представителями Китая США 04:05
В Испании 70% жителей переходят на последний этап ослабления ограничений Европа 03:47
Минобороны Турции сообщило о начале операции против РПК в Ираке Турция 03:31
"Реал Сосьедад" и "Осасуна" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 03:14
Германия сняла все ограничения на государственных границах Европа 02:59
Туристы в Тунисе должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 Другие страны 02:44
Магнус Карлсен выиграл онлайн-турнир Clutch Chess International Спорт 02:25
Жители Чехии смогут свободно перемещаться по Евросоюзу Европа 02:03
В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 101 человека Другие страны 01:39
В Грузии выявлено 13 новых случаев коронавируса Грузия 01:15
В Британии зафиксировали рекордно низкое число смертей из-за COVID-19 с конца марта Европа 00:57
Макрон считает, что Европа должна выйти из вызванного пандемией кризиса более сплоченной Европа 00:39
В Армении полиция задержала более 250 сторонников Гагика Царукяна Армения 00:18
В Москве умерли за сутки 53 пациента с коронавирусом Россия 00:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО) Политика 00:03
В Азербайджане отмечают День национального спасения Политика 00:01
"Реал" обыграл "Эйбар" в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 14 июня 23:53
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции Европа 14 июня 23:42
Открылась третья взлетно-посадочная полоса Стамбульского аэропорта Турция 14 июня 23:31
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 137 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 14 июня 23:23
В результате землетрясения пострадали 18 человек - вице-президент Турции Турция 14 июня 23:11
На юге Ирана произошло землетрясение Общество 14 июня 22:58
Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 77: скончались еще 4 человека Казахстан 14 июня 22:53
Исследователи назвали места с высоким риском заражения COVID-19 В мире 14 июня 22:42
В Италии за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом Европа 14 июня 22:33
Путин написал статью о Второй мировой войне Россия 14 июня 22:26
"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в чемпионате Германии Спорт 14 июня 22:14
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 14 июня 22:03
AZAL совершит два специальных рейса в Стамбул (ФОТО) Экономика 14 июня 21:45
Футболист "Майнца" Авонийи госпитализирован после матча с сотрясением мозга Спорт 14 июня 21:41
Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля Арабские страны 14 июня 21:29
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 330 человек Турция 14 июня 21:25
В Германии прошли акции против расизма и социального неравенства Европа 14 июня 21:15
Народный художник Ариф Гусейнов: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло Азербайджан Политика 14 июня 21:03
Меньше 50 смертей из-за коронавируса за сутки отмечено в Британии впервые с конца марта Европа 14 июня 20:58
Кабул передал "Талибану" предложения по повестке дня межафганских переговоров Другие страны 14 июня 20:43
Состояние Бахрама Багирзаде остается критическим - Центральный таможенный госпиталь Социум 14 июня 20:26
Число заразившихся коронавирусом в Японии за сутки увеличилось на 75 Другие страны 14 июня 20:24
"Аугсбург" благодаря голу на первой минуте обыграл "Майнц" в матче чемпионата Германии Спорт 14 июня 20:06
Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавра с похожими на крылья лапами Другие страны 14 июня 19:47
Защита Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов может обойтись в $21,1 млн США 14 июня 19:32
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем национального спасения (ФОТО) Политика 14 июня 19:29
В Азербайджане выявлено 387 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 274, скончались 4 человека - Оперативный штаб Общество 14 июня 19:23
В Атланте неизвестные застрелили двух человек США 14 июня 19:16
В Турции произошло сильное землятресение Турция 14 июня 19:10
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 14.06.2020 Политика 14 июня 19:00
Детсады, кинотеатры и игровые центры не будут открыты с 15 июня в Нур-Султане Казахстан 14 июня 18:48
В Грузии возобновляется движение пассажирских поездов Грузия 14 июня 18:32
Мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Атлетиком" в чемпионате Испании Спорт 14 июня 18:15
Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании США 14 июня 17:58
Глава МИД Кыргызстана и посол Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстан 14 июня 17:42
Сократился экспорт готовой одежды из Турции Турция 14 июня 17:34
Ученые считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения США 14 июня 17:32
В Непале в результате схода оползня погибли восемь человек Другие страны 14 июня 17:08
Ситуация в столице в период карантина (ФОТО) Общество 14 июня 17:04
"Торговая" на карантине (ФОТО) Общество 14 июня 17:01
Состояние Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусом, тяжелое Социум 14 июня 16:51
Самый популярный трэвел-журнал Болгарии советует безопасный отдых в Грузии Грузия 14 июня 16:45
В Байконуре в связи с осложнением обстановки карантин продлен до 21 июня Казахстан 14 июня 16:28
В Британии могут значительно ужесточить наказания за осквернение памятников Европа 14 июня 16:10
Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах Израиль 14 июня 15:47
Более 20 человек поместили под стражу после субботней манифестации в Париже Европа 14 июня 15:30
Кабул согласен на проведение в Катаре только начального этапа переговоров с талибами Другие страны 14 июня 15:02
В Иране за сутки выявили 2472 новых случаев заражения коронавирусом Общество 14 июня 14:46
Охраняемые территории Грузии откроются для посетителей 15 июня Грузия 14 июня 14:35
Парадный расчет Азербайджанской Армии отправился в Москву (ВИДЕО) Политика 14 июня 14:19
В Токио растет число заразившихся коронавирусом Другие страны 14 июня 14:05
ЧЕ-2020 по современному пятиборью из-за пандемии перенесен с июля на сентябрь Спорт 14 июня 13:51
Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня Европа 14 июня 13:35
В Баку снизились цены на аренду квартир Экономика 14 июня 13:23
Лейла Абдуллаева: В контексте нагорно-карабахского урегулирования Армения осталась в одиночестве Политика 14 июня 13:10
Завтра в Азербайджане до 39 градусов тепла Общество 14 июня 13:02
Выздоровевший от коронавируса житель столицы: Я был на грани жизни и смерти Общество 14 июня 12:58
Черепахи вернулись на пляжи Африки, на которых из-за коронавируса нет отдыхающих Другие страны 14 июня 12:36
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 528 тыс. Россия 14 июня 12:20
Строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию значительно ускорится Энергетика 14 июня 12:02
Евросоюз назвал аэропорты Ирана безопасными от коронавируса Общество 14 июня 11:58
Министр здравоохранения Казахстана госпитализирован с коронавирусом Казахстан 14 июня 11:45
В Гурии в этом году планируют собрать до 250 тонн голубики Грузия 14 июня 11:27
Число инфицированных в Армении выросло до 16 667, 5 смертей Армения 14 июня 11:11
В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки приблизилось к 12 тыс. Другие страны 14 июня 10:59
Капитан ПСЖ Тьяго Силва может стать игроком "Эвертона" Спорт 14 июня 10:33
Валерий Гергиев пригласил к сотрудничеству азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева Культура 14 июня 10:07
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня В мире 14 июня 09:58
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 14 июня 09:43
Тропический шторм "Нури" обрушился на китайскую провинцию Гуандун Другие страны 14 июня 09:41
В Гонконге произошла авария на химпредприятии Другие страны 14 июня 09:24
Заразившийся коронавирусом поэт: Призываю всех наших граждан понимать друг друга и быть ответственными Общество 14 июня 08:57
Все новости