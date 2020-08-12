Мир оказался перед выбором между США и Китаем

Финансовый мир оказался перед выбором страны для вложения свободных средств и экономического сотрудничества. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, пишет CNBC. Главные варианты: США — крупнейшая экономика мира, и Китай, в отношении которого Вашингтон ввел санкции.

Издание называет китайский рынок акций и облигаций одним из наиболее привлекательных в мире, и тому есть несколько причин. Главная — его размер: финансовая система Китая располагает активами примерно на 40,7 триллиона долларов (точное значение неизвестно из-за отсутствия официальной отчетности), уступая только США со 100 триллионами.

При этом из-за недостаточной развитости, вызванной сравнительно недавним переходом от полноценного социализма к капитализму, местный рынок имеет большой потенциал для развития и предоставляет повышенные возможности игрокам, готовым занять пустующие ниши.

Дополнительным стимулом для инвестирования в Китай служит политика правительства последних лет, направленная на повышение открытости национальной экономики. Постепенно снимаются ограничения на владение активами из разных отраслей для иностранцев.

Однако начавшееся недавно политико-экономическое противостояние Вашингтона и Пекина может свести усилия властей на нет. США уже ввели ограничения на работу производителя смартфонов Huawei, а также мессенджера WeChat и мобильного приложения TikTok. В начале августа к ним добавились санкции в отношении главы Гонконга Кэрри Лам и еще 10 китайских чиновников, причастных, по мнению Белого дома, к введению на территории региона китайского закона о национальной безопасности. США считают, что он ограничивает автономию города со статусом специального административного района Китая, гарантированную по соглашению с Великобританией до 2047 года.

Санкции не затрагивают китайский финансовый сектор как таковой и направлены только против конкретных чиновников, однако все равно негативно повлияют на деловой климат в азиатской стране. Потенциальные инвесторы теперь будут недоверчиво относиться к китайским активам, поскольку потенциальное расширение санкций может коснуться и их. Американское законодательство позволяет распространять санкции на тех, кто не соблюдает уже действующие ограничения и сотрудничает с их объектами.

Перед дилеммой также окажутся компании, торгующиеся или собирающиеся выходить на гонконгскую биржу Hang Seng — одну из главных мировых площадок. Те, кто решит выбрать Китай, вероятно, уже не сможет в полной мере иметь дело с США и развивать там бизнес.