СБ ООН может провести в понедельник экстренное совещание по Карабаху

Совет безопасности ООН может собраться на экстренную встречу, чтобы обсудить ситуацию с боями в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Закрытые консультации по Карабаху запланированы на 15.00 понедельника», - заявил собеседник агентства.

По его данным, экстренное обсуждение запросили США, Россия и Франция, которые председательствуют в Минской группе ОБСЕ.