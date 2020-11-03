В работе Facebook произошел сбой

В мире 3 ноября 2020 05:01 (UTC+04:00)
В работе Facebook произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом во вторник сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 18:46 понедельника по времени восточного побережья США (02:46 вторника мск). Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Нидерландах и Великобритании.

Около 43% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 28% испытывают затруднения с просмотром ленты, а 27% жалуются на полное отключение социальной сети.

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