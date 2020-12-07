В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии и США.
Как отмечает сервис, 65% пользователей испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 17% не могут войти на сайт, еще 17% жалуются на трудности при просмотре сторис.
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