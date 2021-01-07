Стоимость биткойна превысила $36 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии рос на 6,13% и в пике достигал $36,12 тыс.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

К 00:10 биткойн усилил рост и торговался на уровне $36,436 (+7,12%).