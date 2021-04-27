Карточка с автографом Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордные $5,2 млн

Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Леброна Джеймса продана на аукционе за $5,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома PWCC Marketplace, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Карточка была выпущена в 2003 году в количестве 23 штук. Состояние проданного экземпляра оценивается как "третье лучшее из существующих". Покупатель предпочел сохранить анонимность.

$5,2 млн - повторение рекорда стоимости спортивных карточек. В 1952 году за ту же сумму была продана коллекционная карточка бейсболиста Микки Мэнтла.

Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами", по одному разу - с "Кливлендом" и "Лос-Анджелес Лейкерс"), двукратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012). Американский журнал "Тайм" в минувшем году удостоил Леброна Джеймса звания "Спортсмен года". Редакция издания отметила его участие в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также по повышению активности избирателей.