Прототип корабля Starship успешно приземлился на испытаниях в Техасе

Американская компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний. Трансляция запуска велась на видеохостинге YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прототип корабля Starship с носовым обтекателем и стабилизаторами, получивший обозначение SN15, в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км. После этого он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (штат Техас). "Штатная посадка Starship", - написал по завершении испытаний в Twitter глава SpaceX Илон Маск.

Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта, аппарат разбился при посадке. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы также взрывались сразу при соприкосновении с площадкой. В начале марта SpaceX удалось вертикально посадить Starship, однако он взорвался спустя несколько минут.