ВОЗ ожидает полного содействия от КНР по вопросу установления происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает полного содействия от Китая и всех других государств в процессе установления происхождения коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"У ВОЗ нет полномочий оказывать давление и въезжать в страну без согласия властей, - подчеркнул он. - Но мы принимаем все усилия и ожидаем полного содействия от КНР и всех других государств".

"Мы продолжим выяснять происхождение коронавируса, в том числе в Китае <...>, - добавил эксперт. - Для некоторых заболеваний на установление происхождения потребовались годы".

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение вируса в лабораторных условиях.