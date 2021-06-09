Биткойн вырос более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии в среду перешел к росту и торговался на уровне $36,825 тыс. (+10,25%), свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 21:29 (GMT+4) курс биткойна находился на уровне $36,681 тыс. (+9,82%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.