Биткойн вырос более чем на 10%
Биткойн в ходе торговой сессии в среду перешел к росту и торговался на уровне $36,825 тыс. (+10,25%), свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным на 21:29 (GMT+4) курс биткойна находился на уровне $36,681 тыс. (+9,82%).
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
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