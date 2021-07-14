Coca-Cola изменит вкус

Компания Coca-Cola собирается изменить формулу одного из своих продуктов, сообщает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Как передает CNN, в надежде увеличить прибыль ведущий производитель безалкогольных напитков сделает вкус Сoca-Cola Zero максимально похожим на классическую Coca-Cola.

Генеральный директор компании Джеймс Куинси считает, что Coca-Cola Zero Sugar, хоть и является успешной линейкой, приносит недостаточно большой процент прибыли. Исправить ситуацию, по его мнению, поможет усовершенствованный рецепт напитка без сахара — к этому решению подтолкнули потребительские предпочтения. Помимо формулы, изменится и упаковка — она станет полностью красной с черными буквами.

Новая версия низкокалорийной газировки в июле поступит в продажу в США, а в сентябре — в Канаде. Однако Coca-Сola уже обновила продукт на некоторых международных рынках, чем вызвала возмущение привыкших к «не такому» вкусу потребителей.

Компания не уточнила, как именно изменилась рецептура в США, но отметила, что ремейк Coca-Cola Zero будет «более освежающим и вкусным». Преданные фанаты напитка наверняка смогут заметить большую разницу, но, по мнению CNN, вкус новой версии не сильно отличается от старой — он чуть-чуть слаще и насыщеннее. В качестве подсластителей США и Канада продолжают использовать аспартам и ацесульфам калия, а на производстве напитка в других странах могут применяться другие сахарозаменители.