Тайфун "Непартак" утром 28 июля достигнет северо-восточных районов Японии

В мире 27 июля 2021 05:18 (UTC+04:00)
Тайфун "Непартак" утром 28 июля достигнет северо-восточных районов Японии

Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории, обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю. Об этом сообщило во вторник национальное метеорологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его прогнозу, на северо-востоке страны выпадет до 200 мм осадков, а в столичном регионе - до 100 мм. Скорость ветра в центральной части тайфуна, ставшего восьмым из образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 20 м/с с порывами до 30 м/с, а по мере приближения к Хонсю может увеличиться до 35 м/с.

Сейчас "Непартак" находится в 230 км к юго-востоку от соседней с Токио префектуры Тиба и перемещается на северо-восток, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.

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