Великобритания изучает возможность приобретения турецких военных беспилотников

БАКУ /Trend/ - Соединенное Королевство рассматривает вопрос о приобретении турецких беспилотников Bayraktar и Anka.

Как передает в воскресенье Trend, об этом в интервью для CNN сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По его словам, Великобритания очень заинтересована в турецких боевых беспилотных летательных аппаратах.

"Теперь они должны принять решение. Мы представили им варианты, и сейчас они серьезно их рассматривают", - сказал Мустафа Варанк.

Турецкие БПЛА привлекли внимание после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. За счет экспорта авиационной продукции продажа вооружений Турцией за первые три квартала 2021 года составила 2,1 миллиарда долларов по сравнению с 1,5 миллиарда за аналогичный период 2020 года.

Военные беспилотники в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Азербайджан, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию. Рассматривают же покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.