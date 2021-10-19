В Instagram появятся новые функции

Несколько новых функций появятся в социальной сети Instagram. Об этом сообщает Tech Crunch, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

С 19 октября в Instagram появится функция — Collabs. Она даст двум пользователям публиковать совместные посты. Эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

20 октября пользователям дадут возможность начать сбор средств для некоммерческих организаций.

Начиная с 21 октября пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Выложить можно будет фотографию или видео, длинна которого будет меньше минуты.

Также 21 октября в Instagram будет добавлена новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе — 3D-тексты песен.