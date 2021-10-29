Ученые предупредили землян о наступлении невыносимой жары

В ближайшем обозримом будущем глобальное потепление сделает условия жизни на Земле абсолютно невыносимыми. Соответствующую точку зрения высказали ведущие климатологи мира, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Так, жители территорий от Долины Смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары уже ощущают серьезные неудобства из-за изменения климата. Речь идет о странах, где и без того было жарко. Например, в некоторых городах Индии среднегодовая температура приближается к 30 градусам.

Если никаких мер не будет принято, то вскоре там постоянно будет стоять невыносимая жара, сообщает Phys.org.

В частности, эксперт по климату Зик Хаусфазер предупредил, что экстремальная жара на планете будет отмечаться гораздо чаще. Он привел в пример Долину Смерти в США, где столбики термометров летом показали 54,4 градуса по Цельсию.

Все это будет приводить к засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям.