Иранские хакеры взломали крупное американское издательство

Иранские хакеры в прошлом году получили доступ к компьютерным системам американского издательского дома Lee Enterprises Inc. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.Ru, сообщает журнал Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В четверг, 18 ноября, стало известно, что министерство финансов США ввело санкции против шести граждан Ирана и IT-компании Emennet Pasargad, которые якобы пытались повлиять на выборы главы Белого дома. После этого Вашингтон пообещал заплатить до $10 млн за информацию об иранских хакерах Сайеде Хосейне Каземи и Саджаде Кашьяне, которых обвинил в попытке вмешательства в президентскую кампанию в интересах Тегерана.

Как сообщили источники WSJ, Каземи и Кашьян взломали Lee Enterprises Inc. В издательстве не ответили на просьбу журналистов прокомментировать информацию.