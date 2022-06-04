83-летний японец стал самым старым человеком, переплывшим в одиночку Тихий океан

Японский мореплаватель Кеничи Хори стал самым старым человеком в мире, в одиночку совершившим безостановочное путешествие через Тихий океан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Kyodo.

По его данным, 83-летний японец прошел 8 500 км на шестиметровой яхте Suntory Mermaid III. В 2:23 утра по местному времени (20:23 мск) Хори добрался до канала Кии, разделяющего японские префектуры Вакаяма и Токусима на западе страны. Его путешествие стартовало 27 марта в американском Сан-Франциско (штат Калифорния).

Для Хори это не первое одиночное путешествие на большие расстояния. Как сообщает агентство Associated Press, в 1962 году Хори стал первым человеком в мире, совершившим одиночное безостановочное путешествие через Тихий океан из Японии в Сан-Франциско. В 1974 году японец совершил кругосветное путешествие, а в 1996 году решил совершить путешествие от берегов Эквадора до берегов Японии на "экологическом судне" из пивных банок с целью доказать миру важность сохранения естественных природных ресурсов. Последнее одиночное безостановочное путешествие Хори совершил в 2008 году по маршруту Гавайи - пролив Кии.