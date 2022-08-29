К Луне стартует американская миссия "Артемида-1"

Американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion ("Орион"), который должен в тестовом беспилотном режиме совершить полет к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), в понедельник стартует с космодрома во Флориде, сообщает NASA, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается в 08:33 по времени Восточного побережья США (15:33 по Москве) со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле. Вся миссия продлится 42 дня. Спускаемая капсула Orion должна будет приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии 10 октября.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.