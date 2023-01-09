Маск анонсировал инструменты форматирования текста в Twitter

Илон Маск в воскресенье сообщил, что разработчики принадлежащей ему социальной сети Twitter планируют запуск функций форматирования текста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы также добавим простейшие функции форматирования, такие как полужирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта, позже в текущем квартале", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что эти опции предназначены прежде всего для длинных сообщений. Маск 7 января заявил, что возможность публиковать такие сообщения появится у пользователей в феврале. Однако для коротких публикаций новые инструменты также будут доступны.