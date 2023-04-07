Мы поддерживаем процесс нормализации между Турцией и Арменией - Сергей Лавров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем процесс нормализации между Турцией и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции.

"Россия выступает за углубление сотрудничества между Южным Кавказом и странами, соседствующими с этим регионом. Мы приветствуем постконфликтное восстановление на Южном Кавказе. Достигнуто трехстороннее заявление между лидерами России, Азербайджана и Армении. Это заявление остается основой для продолжения работы", - добавил Лавров.