G7 примет меры для стабильности финансовой системы и диверсификации цепочек поставок

Страны Группы семи (G7) объявили о намерении принять меры для поддержания стабильности мировой финансовой системы после недавних банковских потрясений и предоставить странам с низким и средним уровнями дохода большую роль в диверсификации цепочек поставок, чтобы сделать их более устойчивыми. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ стран Группы семи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поток трансграничной экономической деятельности, включая глобальные цепочки поставок, все чаще рассматривается через призму достижения как экономической эффективности, так и устойчивости", - отмечается в тексте. При этом указывается, что "повышение устойчивости цепочек поставок поможет сохранить макроэкономическую стабильность и сделать экономику более устойчивой во всем мире". Например, диверсификация высококонцентрированных цепочек поставок важных продуктов для экологически чистой энергии, как подчеркивается в документе, "может способствовать обеспечению энергетической безопасности, а также поддержать глобальные усилия по сохранению предела глобального потепления в 1,5 градуса в пределах досягаемости".

"Мы изучим возможность развития взаимовыгодного партнерства со странами с низким и средним уровнями дохода в сотрудничестве с многосторонними банками развития и соответствующими международными организациями", - констатировали министры, добавив, что они "полны решимости активизировать усилия по поддержке стран с низким и средним уровнями дохода, которые непропорционально сильно пострадали от нынешней ситуации на Украине и более масштабных глобальных вызовов".

"Мы обязуемся совместно расширять возможности стран с низким и средним уровнями дохода играть более важную роль в цепочках поставок посредством взаимовыгодного сотрудничества путем объединения финансов, знаний и партнерства, что поможет внести вклад в устойчивое развитие и повысить устойчивость цепочек поставок во всем мире", - резюмировали министры G7.