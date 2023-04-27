Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

Аргентина будет оплачивать импорт из Китая в юанях, а не долларах. Об этом сообщил в среду министр экономики южноамериканской страны Серхио Масса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с послом [КНР] Цзоу Сяоли и предпринимателями мы активируем своп с Китаем, что позволит нам оплачивать в юанях импорт из этой страны и заместить тем самым $1,04 млрд в апреле и $790 млн начиная с мая", - написал он в Twitter.

Масса отметил, что из-за "худшей в истории страны засухи" экспорт Аргентины сократился на $15 млрд. "Это поставило нас перед трудной задачей по сохранению резервов для поддержания уровня импорта материалов и товаров, которые играют ключевую роль для экономической деятельности и производства в стране", - добавил министр. По его словам, переход на юани в торговле с Китаем даст Аргентине "больше свободы" и "укрепит ее резервы".