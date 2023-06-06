Белый дом заявил, что Саудовская Аравия останется союзником США несмотря на разногласия

БАКУ /Trend/ - Администрация Белого дома заявила, что несмотря на разногласия, Саудовская Аравия останется союзником США, передает Trend.

В то же время, администрация подчеркнула, что они могут иметь разногласия с Саудовской Аравией и выражать свою обеспокоенность, но они сосредоточены на будущем и считают королевство стратегическим партнером. Администрация также отметила, что они будут стремиться обеспечить баланс между спросом и предложением нефти, принимая во внимание интересы американского народа и экономики.

Администрация США активно поддерживает открытый диалог с Саудовской Аравией и постоянно выражает свои обеспокоенности напрямую. Однако, несмотря на разногласия, Саудовская Аравия остается стратегическим партнером Соединенных Штатов, как было в течение последних восьми десятилетий.