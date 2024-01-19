Армяне пытаются влиять на выборы в США - на что готовы конгрессмены ради своих кресел?

БАКУ /Trend/ - Выборы в США не за горами, предвыборная гонка разгорелась во всю с начала года. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) конечно же в первых рядах, поддерживает кандидатов. Только вот как?

ANCA использует довольно простой и излюбленный армянами метод: шантаж. И прямо сейчас голоса - это как спасательный круг для конгрессменов.

Так, организация выступила с очередным антиазербайджанским заявлением, скомпонованным несколькими конгрессменами. В частности, высказался главный друг армян в палате представителей - Адам Шифф. После скандала с расхищением казенных средств, которые, как выяснилось, ушли на его собственную политическую компанию и тех, кто его поддерживал, естественно, он будет пытаться обелить себя и завоевать голоса избирателей.

Люди, подписавшиеся под этим, или, как они себя называют, сопредседатели армянской группы Конгресса, включают двух калифорнийцев и двух представителей из Нью-Джерси и Флориды. Нет необходимости подчеркивать, насколько важно заручиться поддержкой, особенно в наиболее населенных армянами штатах.

Все это выглядит нелепо на фоне реальной ситуации между Азербайджаном и Арменией. В то время как официальный Вашингтон продолжает заявлять, что между двумя сторонами достигнут значительный прогресс и подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном уже не кажется чем-то нереальным, горстка политиков все еще твердит об агрессии, притеснении армян и немыслимых планах Азербайджана по захвату Армении.

Анализируя проармянские заявления этих конгрессменов за последние три года, можно заметить, что их риторика абсолютно не меняется, в то время как в реальности ситуация далека от той, что пытаются внушить Адам Шифф и ему подобные.

История стара как мир. Конгрессмены готовы пойти на все ради заветного кресла, а армяне США не могут смирится с поражением своих на Кавказе, действуя своими излюбленными закулисными методами.