Назначен новый главный тренер "Удинезе"

БАКУ /Trend/ - Названо имя главного тренера итальянского клуба "Удинезе".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, на эту должность назначен Фабио Каннаваро.

С 50-летним специалистом был подписан краткосрочный контракт. Он будет тренировать представителя Серии А до конца сезона. Каннаваро заменил ушедшего в отставку Габриэле Чоффи.

Отметим, что свою следующую игру представитель Удине проведет 25 апреля. "Удинезе" сыграет незавершенный матч с "Ромой". Матч был остановлен во втором тайме при счете 1:1.

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