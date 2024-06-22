Дом Роберто Баджо в Италии был ограблен, экс-футболиста ранили пистолетом

БАКУ /Trend/ - Дом итальянской легенды Роберто Баджо был ограблен.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, инцидент произошел, когда футболист-ветеран вместе с семьей смотрел матч ЕВРО-2024 между Италией и Испанией (0:1).

Один из грабителей ударил сопротивлявшегося Баджо стволом пистолета и серьезно ранил его. Позже бывшего футболиста, выигравшего «Золотой мяч» в 1993 году, и его семью ограбили неизвестные и заперли их в комнате.

Сообщается, что они забрали драгоценности, часы и деньги.

Через несколько часов Баджо смог освободиться и сразу же вызвал полицию. 57-летнему футболисту-ветерану, доставленному в больницу, наложили несколько швов на голову.