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Дом Роберто Баджо в Италии был ограблен, экс-футболиста ранили пистолетом

В мире Материалы 22 июня 2024 00:22 (UTC +04:00)
Дом Роберто Баджо в Италии был ограблен, экс-футболиста ранили пистолетом
Фото: Роберто Баджо / Instagram

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Дом итальянской легенды Роберто Баджо был ограблен.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, инцидент произошел, когда футболист-ветеран вместе с семьей смотрел матч ЕВРО-2024 между Италией и Испанией (0:1).

Один из грабителей ударил сопротивлявшегося Баджо стволом пистолета и серьезно ранил его. Позже бывшего футболиста, выигравшего «Золотой мяч» в 1993 году, и его семью ограбили неизвестные и заперли их в комнате.

Сообщается, что они забрали драгоценности, часы и деньги.

Через несколько часов Баджо смог освободиться и сразу же вызвал полицию. 57-летнему футболисту-ветерану, доставленному в больницу, наложили несколько швов на голову.

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