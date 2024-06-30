ВОЗ сообщила о 646 случаях оспы обезьян в мире в мае

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 646 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в мае 2024 года, умерли 15 человек. С января 2022 года число заболевших превысило 97,7 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения о 97 745 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 203 смерти, поступили в ВОЗ с 1 января 2022 года по 31 мая 2024 года из 116 государств, территорий и областей", - говорится в информационном бюллетене организации. С 1 по 31 мая текущего года в 26 странах выявили 646 новых случаев mpox, что на 2,3% меньше, чем в апреле. Больше всего заболевших в течение мая было зарегистрировано в трех регионах ВОЗ - Африканском (43,5% всех случаев заражения), Европейском (21,8%) и Американском (20,4%). Из 15 государств пришли сообщения о росте числа заражений по сравнению с апрелем. В Африке особенно сильная вспышка mpox отмечена в Демократической Республике Конго (ДРК), на которую в мае пришлось 377 новых случаев болезни.

На 31 мая больше всего заболевших с начала 2022 года было зарегистрировано в США (32 961). Далее в первой десятке идут Бразилия (11 212), Испания (8 030), Франция (4 249), Колумбия (4 238), Мексика (4 109), Великобритания (3 952), Германия (3 847), Перу (3 812) и Китай (2 403). Всего на эти страны приходится 81% заболевших. Подавляющее большинство заразившихся с начала 2022 года (96,4%) - это мужчины в возрасте от 29 до 41 года.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зарегистрирован в 1970 году на территории ДРК. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.