Турецкий город Газиантеп выиграл "Премию Европы 2025"

БАКУ /Trend/ - "Премия Европы" 2025 года Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) присуждена турецкому городу Газиантеп, передает во вторник Trend со ссылкой на ПАСЕ.

Эта награда ежегодно присуждается городу, который проявил наибольшую активность в продвижении европейских ценностей.

Газиантеп — город с населением 1 200 000 человек, расположенный на юго-востоке Анатолийского региона Турции. У него 25 городов-побратимов, включая Дуйсбург (Германия), Целе (Словения), Остраву (Чехия), Брагу (Португалия) и Людвигсхафен (Германия).

Город активно участвует в Европейской неделе мобильности и отмечает День Европы. Ему также был присвоен Европейский знак качества управления (ELoGE).

Город состоит в 28 международных сетях, включая Eurocities, Energy Cities, Сеть креативных городов ЮНЕСКО и Союз муниципалитетов Турции.

Премия Европы, учреждённая ПАСЕ в 1955 году, является высшей наградой, которую может получить европейский город за вклад в развитие европейского сотрудничества. Награда включает в себя трофей, медаль, диплом и грант, который используется для организации учебной поездки в европейские институты для молодежи из города-победителя.

За премию боролись также пять других городов — Аугсбург и Мюнстер (Германия), Бирштонас (Литва), Плоньск (Польша) и Винница (Украина).