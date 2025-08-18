Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Trump, Zelenskyy take part in meeting with European leaders

BAKU, Azerbaijan, August 18. US and Ukrainian Presidents Donald Trump and Volodymyr Zelenskyy are taking part in a multilateral meeting with European leaders, the White House said, Trend reports.

The meeting is being attended by NATO Secretary General Mark Rutte, European Commission President Ursula von der Leyen, German Chancellor Friedrich Merz, British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni and Finnish President Alexander Stubb.

