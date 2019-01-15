В каирском аэропорту произошло ЧП с самолетом Emirates

Самолет авиакомпании Emirates был вынужден отменить взлет из аэропорта Каира из-за появления на взлетной полосе не имевшего права находиться там автомобиля, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает в понедельник эмиратское издание The National.

"Неожиданное торможение на высокой скорости повредило шины, и самолет был вынужден вернуться в терминал", - приводит издание слова представителя авиакомпании.

В результате рейс ЕК 928 из Каира в Дубай был задержан более чем на восемь часов, пока авиакомпания не предоставила пассажирам другой самолет. Судя по сообщениям в социальных сетях, инцидент произошел в прошлое воскресенье, 12 января.

Египетские власти начали расследование инцидента, говорится в заявлении Emirates.

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