В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля

11 октября 2019 23:26 (UTC+04:00)

В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Никто из российских военнослужащих не пострадал. Сперва подорвалось самодельное безоблачное устройство. Спустя 20 минут после взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В этот момент боевики подорвали еще одно самодельное устройство.

В результате пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности. Также был поврежден один из автомобилей.

По словам Бакина, боевики в последние дни активизировались на фоне турецкой военной операции "Источник мира".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Турции нейтрализовали 399 членов РПК в ходе операции в Сирии
Турция 01:03
У аванпоста американских военных в Сирии произошел взрыв
Арабские страны 00:42
Эрдоган: Мы очистим от террористических организаций восток Евфрата
Турция 11 октября 23:58
В Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии
Турция 11 октября 22:25
Казахстан нарастил экспорт сельхозпродукции в Россию
Бизнес 11 октября 18:56
Евгений Михайлов:Политика Пашиняна приведет к ответным мерам Москвы
Азербайджан 11 октября 18:41
Лента новостей
ВС Турции нейтрализовали 399 членов РПК в ходе операции в Сирии
Турция 01:03
У аванпоста американских военных в Сирии произошел взрыв
Арабские страны 00:42
США отложат повышение пошлин на китайские товары
США 00:14
Эрдоган: Мы очистим от террористических организаций восток Евфрата
Турция 11 октября 23:58
Протестующие в Эквадоре вступили в столкновение с полицией
Другие страны 11 октября 23:43
Прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике
Общество 11 октября 22:51
Али Гасанов: Проводимая Турцией операция является самым рациональным вариантом решения проблемы
Политика 11 октября 22:45
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Турция 11 октября 22:41
В Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии
Турция 11 октября 22:25