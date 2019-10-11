В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля

В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Никто из российских военнослужащих не пострадал. Сперва подорвалось самодельное безоблачное устройство. Спустя 20 минут после взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В этот момент боевики подорвали еще одно самодельное устройство.

В результате пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности. Также был поврежден один из автомобилей.

По словам Бакина, боевики в последние дни активизировались на фоне турецкой военной операции "Источник мира".

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