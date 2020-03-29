Первая смерть больного с коронавирусом зафиксирована в Сирии

Арабские страны 29 марта 2020 19:02 (UTC+04:00)
Первая смерть больного с коронавирусом зафиксирована в Сирии

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о первой смерти заразившегося коронавирусом в стране. Об этом информировало в воскресенье агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, умерла женщина, доставленная ранее в одну из больниц.

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