Первая смерть больного с коронавирусом зафиксирована в Сирии

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о первой смерти заразившегося коронавирусом в стране. Об этом информировало в воскресенье агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, умерла женщина, доставленная ранее в одну из больниц.