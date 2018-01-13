БелАЗ в 2017 году экспортировал около 96% продукции

13 января 2018 14:33 (UTC+04:00)

ОАО "БелАЗ" в 2017 году экспортировало около 96% продукции. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Экспорт по итогам 2017 года вырос на 84,8% по сравнению с 2016-м. Основным рынком сбыта остается Россия (темп роста поставок - 173,2%). В тройку лидеров по объему поставок техники БелАЗ в натуральном выражении вошли также Узбекистан и Казахстан.

Темп роста поставок в страны СНГ (без России) приблизился к 230%. Удалось восстановить докризисные объемы отгрузки в Украину, установить новый рекорд поставок в Казахстан.

По дальнему зарубежью темп роста в сравнении с 2016 годом составляет 182,5%. Предприятие отмечает крупные поставки в Зимбабве, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину.

"В целом внешнеторговая деятельность ОАО "БелАЗ" имеет ярко выраженную многовекторность: в 2017 году ею было охвачено 45 стран мира. Топ-10 партнеров по удельному весу во внешнеторговом обороте составили Россия, Великобритания, Узбекистан, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Зимбабве, США, Марокко, Германия. На эти страны пришлось 93,2% нашего экспорта и импорта", - говорится в сообщении компании.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения.

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