Беларусь примет участие в заседании региональной конференции ЕЭК ООН

29 сентября 2018 14:35 (UTC+04:00)

Региональная конференция Европейской экономической комиссии ООН "Варианты выбора: динамика численности населения и устойчивое развитие" пройдет 1-2 октября во Дворце Наций в Женеве, в заседаниях примет участие министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, сообщает в субботу БЕЛТА со ссылкой на ЕЭК ООН.

В преддверии 25-й годовщины Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) и ее Программы действий в 2019 году участники мероприятия оценят прогресс и постараются выявить пробелы в осуществлении программы в регионе ЕЭК ООН. География участников встречи, включая экспертов международных организаций и офисов ООН, пролегает от Канады до стран Средней Азии. Среди национальных представителей будет присутствовать Ирина Костевич, которая выступит в роли сопредседателя первого тематического заседания "Динамика численности населения и устойчивое развитие".

Основное внимание на конференции будет уделено ключевым мерам по решению проблем, связанных с динамикой народонаселения и устойчивым развитием, молодежной и семейной политикой, сексуальным и репродуктивным здоровьем людей, а также вопросов неравенства, социальной интеграции и права.

Конференция, организованная совместно ЕЭК ООН и ЮНФПА, направлена ​​на укрепление связей между МКНР и Повесткой дня для устойчивого развития до 2030 года, подтверждение приверженности Программе действий МКНР в регионе.

Итоги встречи в форме резюме докладчиков будут включены в глобальный обзор, который состоится на 52-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию в 2019 году.

Европейская экономическая комиссия ООН - региональная организация Экономического и Социального совета ООН, созданная в 1947 году для содействия развитию экономического сотрудничества между странами - членами этой комиссии.

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