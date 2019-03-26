Беларусь рассчитывает на новые выгодные направления кооперации с Бангладеш - Лукашенко

26 марта 2019 10:38 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Народной Республики Бангладеш Абдула Хамида с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь очень ценит многоплановое сотрудничество с Бангладеш, основанное на принципах дружбы, доверия и взаимоуважения, - говорится в поздравлении. Надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем в ближайшее время более полно реализовать потенциал двусторонних отношений, найти новые выгодные направления кооперации".

Глава белорусского государства пожелал Президенту Бангладеш здоровья и успехов, а народу этой страны - счастья и мира.

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