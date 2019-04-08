Хакасско-белорусское сотрудничество

8 апреля 2019 16:55 (UTC+04:00)

Сегодня в Абакан с рабочим визитом прибыла делегация во главе с чрезвычайным и полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко. В тот же день стороны провели расширенное рабочее совещание, в рамках которого обсудили дальнейшую совместную работу, передает Trend со ссылкой на gazeta19.ru

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве республики было подписано три года назад. Согласно ему, хакасская сторона начала поставлять в Беларусь алюминий, каменный уголь, глинопорошки, белорусская - занялась снабжением местных сельхозтоваропроизвоителей и угольщикой специализированной техникой и коммунальным оборудованием, - рассказал Владимир Семашко. - В первый год товарооборот между республиками составил не больше 15 миллионов долларов в год. В прошлом году эта цифра уже достигла 55 миллионов долларов.

Тем не менее, участники совещания отметили, что действующее соглашение может стать ещё более эффективным, если его ежегодно подтверждать специальной программой реализации соглашения со среднесрочной перспективой.

С республикой Беларусь у Хакасии есть несколько точек соприкосновения — это и коммунальная сфера — по линии переработки твёрдых бытовых отходов и переоборудования лифтового хозяйств, и сельское хозяйство, и промышленное производство — в части поставки и обслуживания спецтехники, - пояснил глава Хакасии Валентин Коновалов. - Спектр совместных интересов довольно широк. По каждому из направлений мы готовы взаимодействовать. В скором времени руководители министерств подготовят проекты соответствующих программ, и работа будет продолжена.

Завершилось совещание подписанием ряда договоров и соглашений и Протокола рабочей встречи по сотрудничеству Белоруссии и Хакасии. Кроме того гости республики пригласили Валентина Коновалова на ознакомительную экскурсию в Беларусь.

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