В китайском Нинбо выставлены золотые изделия правящей знати династии Мин (ФОТО)

“Сокровища времен Чжэн Хэ” недавно появились в городском музее Нинбо. В рамках данной выставки были продемонстрированы 121 ценный памятник культуры, раскопанные из могилы представителей правящей знати династии Мин (1368 – 1644 гг.).

Как сообщила сотрудник отдела проектирования экспозиций в городском музее Нинбо Сюй Цинь, в экспонаты выставки включены сокровища, принадлежавшие представителю правящей знати династии Мин Лян Чжуанван (1411 – 1441 гг.), а также другим. Большинство из раскопанных памятников истории представляют собой изделия из золота, серебра, жемчуга и нефрита. Среди них имеются необыкновенно красивые зарубежные украшения с жемчугом, привезенные путешественником-дипломатом Чжэн Хэ с его крупномасштабных морских экспедиций. С помощью выставленных экспонатов организаторы показали аристократический образ жизни династии Мин. Морской шелковый путь, открытый в великолепных экспедициях Чжэн Хэ, с давних времен был тесно связан с портом Нинбо, одним из главных и самых загруженных портов в материковом Китае.

На данной выставке посетители смогут познакомиться с историей развития феодального строя времен династии Мин, с посудой и украшениями из золота и нефрита, а также с результатами культурных обменов в ходе морских экспедиций Чжэн Хэ.

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