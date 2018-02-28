Китайские поезда будут развивать скорость свыше 400 км/ч

Китай разрабатывает интеллектуальные высокоскоростные поезда, которые будут развивать скорость свыше 400 км/ч, сообщает онлайн-издание«Жэньминь жибао».

«В настоящее время идет процесс разработки поездов с изменяемой шириной колеи со скоростью 400 км/ч, а также поездов на магнитной подвеске следующего поколения со скоростью 600 км/ч. В будущем пассажиры будут чувствовать себя также комфортно, как в домашнем кинотеатре…», - сказал один из главных специалистов управляющей технологии высокоскоростной железной дороги, академик Академии инженерных наук Китая Дин Жунцзюнь в ходе пресс-конференции Информационного бюро Госсовета КНР.

Среднее потребление энергии по сравнению с поездами «Хэсе» сократится на 17 процентов, 84 процента технических стандартов выполнены в соответствии с китайскими нормами, более 1000 патентов на изобретение составляют техническую систему. Дин Жунцзюнь заявил, что Китай вступает в новую инновационную зону в исследовании высокоскоростной железнодорожной технологии.

«Сейчас все ездят на поездах "Фусин" собственной китайской разработки, они более просторные, удобные и быстрые, вместе с этим, в поезде можно свободно пользоваться мобильным телефоном. Все это можно почувствовать при поездке на поездах "Фусин", - сказал Дин Жунцзюнь. - Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы объединить сигналы телевидения с поездами, чтобы пассажиры смогли смотреть фильмы на окнах, как на экранах. Таким образом, пассажиры смогут забыть об усталости в пути».

В настоящее время Китай прикладывает усилия для развития интеллектуальной высокоскоростной железной дороги. По словам Дин Жунцзюня, система привода на постоянном магните уже встроена в поезда, идет процесс проверки, в будущем будут прикладываться усилия в сфере автопилотирования и беспилотного вождения.

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