Китайские поезда будут развивать скорость свыше 400 км/ч

28 февраля 2018 20:45 (UTC+04:00)

Китай разрабатывает интеллектуальные высокоскоростные поезда, которые будут развивать скорость свыше 400 км/ч, сообщает онлайн-издание«Жэньминь жибао».

«В настоящее время идет процесс разработки поездов с изменяемой шириной колеи со скоростью 400 км/ч, а также поездов на магнитной подвеске следующего поколения со скоростью 600 км/ч. В будущем пассажиры будут чувствовать себя также комфортно, как в домашнем кинотеатре…», - сказал один из главных специалистов управляющей технологии высокоскоростной железной дороги, академик Академии инженерных наук Китая Дин Жунцзюнь в ходе пресс-конференции Информационного бюро Госсовета КНР.

Среднее потребление энергии по сравнению с поездами «Хэсе» сократится на 17 процентов, 84 процента технических стандартов выполнены в соответствии с китайскими нормами, более 1000 патентов на изобретение составляют техническую систему. Дин Жунцзюнь заявил, что Китай вступает в новую инновационную зону в исследовании высокоскоростной железнодорожной технологии.

«Сейчас все ездят на поездах "Фусин" собственной китайской разработки, они более просторные, удобные и быстрые, вместе с этим, в поезде можно свободно пользоваться мобильным телефоном. Все это можно почувствовать при поездке на поездах "Фусин", - сказал Дин Жунцзюнь. - Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы объединить сигналы телевидения с поездами, чтобы пассажиры смогли смотреть фильмы на окнах, как на экранах. Таким образом, пассажиры смогут забыть об усталости в пути».

В настоящее время Китай прикладывает усилия для развития интеллектуальной высокоскоростной железной дороги. По словам Дин Жунцзюня, система привода на постоянном магните уже встроена в поезда, идет процесс проверки, в будущем будут прикладываться усилия в сфере автопилотирования и беспилотного вождения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Что ожидать от нынешних "двух сессий" в Китае?
Китай 28 февраля 22:00
Гонконгская байкшеринговая компания покинула французский рынок из-за нанесенного ей ущерба (ФОТО)
Китай 28 февраля 21:45
Объем сделок на торговых рынках китайского города Иу в 2017 г. приблизился к $24 млрд (ФОТО)
Китай 28 февраля 21:15
МИД: Китай поддерживает усилия Пакистана в борьбе с терроризмом
Китай 28 февраля 21:00
Китай наладил научно-техническое сотрудничество со 158 странами
Китай 28 февраля 20:30
Шестой отряд миротворческой полиции Китая в Южном Судане вернулся домой (ФОТО)
Китай 28 февраля 20:24
Китай израсходовал около $279 млрд на научные исследования в 2017 г.
Китай 28 февраля 20:15
Атомная энергетика Китая станет крупнейшей в мире
Китай 28 февраля 20:11
China Mobile объявила о строительстве крупнейшей в мире испытательной сети 5G
Китай 28 февраля 20:09
Выпущен сборник "Основные тезисы доклада XIX съезда КПК"
Китай 28 февраля 20:00
Изготовление традиционных фонариков в китайской провинции (ФОТО)
Китай 28 февраля 19:40
В Шанхае откроется Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров
Китай 28 февраля 19:35
Высокопоставленные китайские руководители встретили олимпийскую делегацию Китая
Китай 28 февраля 19:25
В Китае создан энергетический союз в рамках Союза вузов Шелкового пути
Китай 28 февраля 19:16
В Китае в 2018 г. состоится первый ракетный запуск с морской платформы
Китай 28 февраля 19:12
Китай введет налог на загрязнение окружающей среды
Китай 28 февраля 13:06
Китайские ученые создали первый в мире атлас клеток млекопитающих
Китай 27 февраля 16:28
Китай строит крупнейший в Азии грузовой авиатерминал
Китай 27 февраля 15:02