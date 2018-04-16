В Китае опубликованы пересмотренные общевоинские уставы НОАК

16 апреля 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подписал указ о публикации трех уставов - устава внутренней службы, дисциплинарного устава и строевого устава Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в которые были внесены поправки.

В общевоинских уставах (общее название вышеуказанных трех уставов) делается акцент на всесторонней реализации идеи Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил и абсолютном руководстве народной армией со стороны КПК.

Пересмотренные уставы вступят в силу с первого мая 2018 года.

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