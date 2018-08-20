В Китайской провинции объявили наивысший уровень опасности из-за тайфуна

20 августа 2018 20:26 (UTC+04:00)

Тропический тайфун "Румбия" в понедельник принес в прибрежный город Далянь китайской восточной провинции Ляонин сильные ливни и шквалистый ветер, китайский город на время превратился в "Венецию", в связи с сильнейшими наводнениями местное метеорологическое бюро объявило наивысший, "красный" уровень опасности, передает РИА Новости.

Мощный тропический тайфун "Румбия" обрушился на восточное побережье Китая еще в прошлую пятницу, однако его влияние на погоду в ряде провинций страны ощущается до сих пор. Сила ветра в прибрежном городе достигает 10 баллов, выход в море для рыболовецких и других типов судов запрещен из-за высоких волн.

Непогода в Даляне сильнейшим образом затронула авиасообщение. По состоянию на 23.30 по местному времени (16.30 мск) в международном аэропорту Даляня "Чжоушуйцзы" отменены 238 вылетов и 207 прилетов, задержаны 53 рейса, которые должны были прибыть в воздушную гавань и 32, которые должны были ее покинуть.

Запланированные на первую половину дня рейсы из пекинского международного аэропорта "Шоуду" откладывались несколько раз, а после 21.00 (16.00 мск) и вовсе были отменены. Отмены рейсов коснулись и российских журналистов, которые в понедельник направлялись в Далянь на мероприятия с российской делегацией. В городе 21 августа состоится заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР с участием сопредседателя межправкомиссии, вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

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